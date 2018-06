Seldsume F-104 Starfighter boppe Ljouwert

"Fantastisch dat het toestel weer vliegt"

It is in seldsum fleantúch, wit De Groot te fertellen: "Er is er maar één van in Europa. In Noorwegen is een groep hobbyisten die al jaren aan deze Starfighter sleutelt. Het is fantastisch dat ze het voor elkaar hebben gekregen dat het toestel weer vliegt. Eind vorig jaar hebben ze de eerste vlucht met dit toestel weer gemaakt: één van de piloten is een oud-starfighterpiloot."

It jubileum fan 322 Squadron tongersdei is allinnich tagonklik foar nûgen. In Belgyske F-16 en it Nederlânske Fokker Four team sille fleane op dizze dei.