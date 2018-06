Martenastate yn Koarnjum wreidet út

Notaris Siebe Swart wie foar de gelegenheid nei Martenastate kaam dêr't yn de teetún de stikken tekene waarden. De oankeappriis foar de 2,5 hektare grûn is 44.000 euro, dêr't de stifting noch stipe foar sykje sil by ferskate fûnsen. Doel is dat de nije perselen sa oanpast wurde dat se direkt oanslute by it karakter fan it besteande park wêrby't de ferneamde stinzefloara optimaal syn gerak krijt. It wurk nimt sa'n twa jier yn beslach, mar it park bliuwt gewoan iepen foar publyk.