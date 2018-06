Letitia de Jong 'hiel bliid' mei nije reedrydploech

Gjin kontrakt

De Jong krijt by har nije ploech gjin kontrakt. Dat foarrjocht is allinne weilein foar Jorien ter Mors. Alle rânebetingsten by IKO binne neffens De Jong wol goed regele. "Trainers, programma's en de staf deromhinne wurdt allegear fasilitearre. Alles wat in kommersjeel team hat, hawwe wy wol. Utsein in salaris. Mar dat bin ik net oars wend west de ofrûne jierren." Opfallend is it wol, dat de Nederlânsk kampioene sprint dus sûnder kontrakt ride moat. "In pear jier lyn ast Nederlânsk kampioen waardest, hiedest in bettere útgongsposysje. Mar de sitewaasje yn it riden is op dit momint soarchlik. Dêr sit ik wol oer yn", fertelt De Jong.