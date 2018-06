Hendikepte bern meie net sporte op fersmoarge terrein sjitbaan

De Vries kin it terrein dêrom net brûke foar it hâlden fan sportaktiviteiten mei de bern. In grutte tebeksetter, sjoen de ynvestearring fan 55.000 euro. Boppedat is it dreech om dúdlikheid te krijen oer de mooglikheden dy't passe binnen it bestimmingsplan, no't der krekt in nije koälysje yn de gemeente begûn is.

De Vries hat nei eigen sizzen twa opsjes: of de eardere eigener keapet it terrein werom, of dy rommet it terrein wol goed op. De Vries is bang dat hy yn djoere rjochtsaken bedarret. Sels wol hy syn plannen graach trochsette, om't oars de bern it slachtoffer wurde.