Maarten van der Weijden slacht De Iselmar oer

Mei de boat

De trainingstocht is bedoeld om fan alles te testen yn de tarieding op de echte Alvestêdetocht: it spesjale pak, sliepe op in flot op it wetter, oer slûzen hinne takele wurde en swimme yn Fryslân. Dat soe er allegear op it spul sette troch op de Iselmar tefolle fan him sels te freegjen. Dêrom stekt er no de Iselmar oer yn in boat.

Yn Starum pakt Van der Weijden de tried wer op. Dêr wurdt de swimmer mei in kraan oer de slûs hinne tild, yn in spesjaal dolfinenet.