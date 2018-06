Algemeen Dagblad: Halbe Zijlstra yn beneaming foar hege posysje

De yn Easterwâlde berne VVD-politikus Halbe Zijlstra krijt mooglik in prestisjeuze baan by de Wereldbank. It Algemeen Dagblad skriuwt tiisdeitemoarn dat minister-presidint Mark Rutte him as bewâldfierder fan de bank wol. Op dit stuit is âld-steatssikretaris Frank Heemskerk de Nederlânske bewâldfierder.