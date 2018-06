Deputearre Kielstra wol wynpark Nij Hiddum-Hou net útstelle

Domwei nedich

Kielstra is ek kritysk oer de mooglikheid dat it plan skrast wurdt troch Provinsjale Steaten. Hy hâldt der rekken mei dat yn dat gefal it Ryk de rezjy oer it realisearjen fan wynenerzjy yn Fryslân oernimt. "Wy hawwe de megawatts fan Nij Hiddum-Houw domwei nedich", sei Kielstra.

De deputearre sei ek dat neffens him de omjouwingsadvysried OAR fan Nij Hiddum-Houw goed funksjonearre hat. In soad ynsprekkers yn de seal wiene dat net mei him iens en lieten dat ek dúdlik blike. As gefolch fan it wynmûnepark binne neffens Kielstra gjin sûnensrisiko's te ferwachtsjen. Kielstra beropt him dêrby op eardere útspraken fan de Ried van Steat. Ferskate ynsprekkers út de streek sjogge dêr oars tsjinoan. Sy hâlde rekken mei sûnensproblemen as gefolch fan Nij Hiddum-Houw.