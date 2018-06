NUON: Utstel beslút Nij Hiddum-Houw hat gjin doel

Kouwenhoven rekkenet der op dat Provinsjale Steaten noch dizze moanne in definityf beslút nimme oer wynpark Nij Hiddum-Houw. In twadde ynsprekjûn op it Provinsjehûs luts moandei op 'e nij tsientallen belangstellenden út foaral de gemeente Súdwest-Fryslân.

Yn Provinsjale Steaten geane by guon partijen stimmen op om in beslút oer Nij Hiddum-Houw út te stellen. De inisjatyfnimmers fan it wynpark - njonken de NUON binne dat ek inkelde boeren - sjogge dêr neat yn, benammen omdat der al seis jier oer it wynpark praat wurdt. De inisjatyfnimmers woene moandei neat sizze oer in mooglike skeaclaim by in negatyf beslút fan provinsjale steaten. "We rekenen op een verstandig besluit van Provinciale Staten", seit Kouwenhoven. "Het moet een windmolenpark worden waar we trots op kunnen zijn."



As it oan de omwenners fan Nij Hiddum-Houw leit, komt der gjin nij wynmûnepark mei mûnen fan 200 meter heech. Sy ferwachtsje dat se dêr in soad lest fan krije sille en fine it ek net passe yn it iepen lânskip. De ynsprekkers lieten ek de kreativiteit sprekke. Der wiene ferskate bydragen yn dichtfoarm en der wie ek in sjongend protest tsjin Nij Hiddum-Houw te hearren.