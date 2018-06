Spitse spilet 150ste ynterlân yn Fryslân: "Speciaal moment"

SC Hearrenfean

By ditsoarte kwalifikaasjewedstriden binne der strange easken dêr't de organisearjende klup him oan hâlde moat. Dat jildt ek foar SC Hearrenfean. Alle sponsoruteringen yn it Abe Lenstra Stadion binne ôfplakt troch oranje doeken mei dêrop de sponsoaren fan fuotbalbûn KNVB. Ek binne der romtes yn it stadion oars ynrjochte. Sa moat der bygelyks in hokje wêze foar de dopingkontrôle.

It smyt Hearrenfean finansjeel ek noch wat op, sa fertelt Erik Kofman fan de klup. "De KNVB hiert it stadion fan ús. En we dogge de kaartferkeap fan de businessromten yn it stadion." Fan febrewaris ôf is Hearrenfean al dwaande mei de tariedings foar de wedstriid tusken Nederlân en Slowakije. "Dan begjint it baltsje te roljen. Der moat in hiel soad gebeure. Mar it is in moaie kans om it stadion fol te krijen", seit Kofman.