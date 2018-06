Maarten van der Weijden swimt fan Amsterdam nei Ljouwert

Moandei om 16.00 is er yn Amsterdam it wetter yn sprong. Nei de oerstek fan de Iselmar komt er op tiisdei 12 oere oan yn Starum by it 'klúnplak'. Dêr sil er net út it wetter komme, mar yn in soarte fan dolfinenet swimme en mei in hyskraan yn it binnenwetter takele wurde. De ferwachting is dat Van der Weijden woansdeitemoarn om 7 oere hinne oankomt yn de Prinsetún yn Ljouwert.