Wa, wat, wêr: It IFK Jeu de Pelote

Oars as gewoan

It jeu de pelote wurdt spile mei fiif spilers en net mei trije, sa't wy fan it Frykse spul wend binne. De spiler dy't opslaan mei, brûkt hjirby mar ien hân. De saneamde 'opgoai' by it keatsen.

As de bal by de retoerslach oer de boppeline slein wurdt, smyt dat in direkt punt op. As de bal yn fjild lizzen bliuwt of nei in stuit oer de sydline giet, dan komt der in keats.

De puntetelling is itselde as by it tennis: 15-30-40-earst. By it jeu de pelote wint normaalwei it partoer dat as earste 15 earsten hat. Op it IFK giet it der yn de earste omgongen om wa't 8 spullen hat. Yn de finale wint it partoer dat as earste 10 spullen hat.

Om't it fjild sa smel is, wurdt in soad frege fan de slachtechnyk fan de perkspilers. De boppeline is breder as de foarline: 19 meter om 7 meter. It perk, dat by jeu de pelote 'lyts spul' hjit, is 42 meter lang. As ferliking: by it Frysk spul is it perk 19 meter.

De bal is fan keunststof en waacht 45 gram. By it Frysk spul brûke se in mei hier folde learen bal fan likernôch 24 gram.