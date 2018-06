Winsumer manlju swimme Alvestedetocht mei mei Maarten van der Weijden

Wat makket it swimmen yn iepen wetter oars as yn it swimbad?

"Yn in wetter sjochst hast neat, it wetter is troebel en lang net sa helder as yn it swimbad. Boppedat stiet der in streaming yn it wetter, at de slûs by Harns iepen stiet fernimme wy dat drekst, dan geane wy earst in ein yn 'e streaming op. Fan de wyn hawwe wy net safolle lêst, ek rein makket neat, wiet binne we dochs al."

Fan 't winter hawwe de manlju oefene yn it swimbad en benammen fokusse op de de technyk. No mei it waarmere waar kin der gewoan yn it iepen wetter oefene wurde.