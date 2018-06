Lytse wjirmkes kinne de Stellingwerven net befrije fan de ikeprosesjerûp

De gemeente Weststellingwerf hat no al 515 beammen markeard dêr't de rûpen yn sitte. Dat is fergelykber mei it totale oantal fan foarich jier, mar no binne noch lang net alle beammen ûndersocht. Yn Eaststellingwerf liket it der ek op dat der mear ikeprosesjerûpen binne as foarich jier. Dat meldt in wurdfierder fan de gemeente.

Mikroskopysk lytse wjirmkes

Meiwurkers fan de gemeente Weststellingwerf bestride de rûpen preventyf mei mikroskopysk lytse wjirmkes. De saneamde nematoaden binne de natuerlike fijân fan de ikeprosesjerûp. Se kinne allinne net tsjin UV-ljocht, en dêrom wurde de beammen jûns en nachts besproeid.