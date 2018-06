Soad drokte by MCL-knuffelpoly

De 6-jierrige Jenicha út groep trije fan de Ljouwerter Skoalferiening hie har knuffel Nijntje-Konijntje mei. Der siet in triedsje los fan de hûd en se tocht dat de knuffel him ek sear dien hie. Dy wie nammentlik út bêd fallen en him op in skerpe punt stompt. Tegearre mei de dokter hat se it knyntsje in prikje jûn, wêrnei't de knuffel wer gau opknapte.