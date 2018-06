"Der moatte mear sosjale hierwenningen boud wurde yn Ljouwert"

Trochdat minsken, as se âlder wurde, hieltyd langer thús wenjen bliuwe, komt it hieltyd faker foar dat se help of begelieding nedich ha, seit De Haan, en in wyk dêr't minsken wenje mei ferskate achtergrûnen fangt dat better op as in wyk dy't iensidich gearstald is.

De PvdA wol minsken dy't op sosjale hierwenningen oanwiisd binne, graach de kâns jaan om yn in nijbouwyk te wenjen. En de opset fan de nije wyk Middelsee, dêr't de hûzen ticht by mekoar steane, soe him dêr poerbêst foar liene, seit de partij.

Woansdei beslút de gemeenteried fan Ljouwert oer it plan Middelsee. De PvdA sil der mei ynstimme, seit De Haan. "Stedeboukundich sjoen is it in poerbêst plan. Allinne de sosjale hier mist deryn."