Bijen yn spoumuorre dreech om te bestriden

Neffens De Boer binne der foar eventuele needgefallen wol bedriuwen dy't in fergunning hawwe om de bijen te ferwiderjen.

Mei troch it moaie waar komt it noch alris foar dat bijen of hommels harren yn spoumuorren of oare min berikbere plakken yn en om it hûs fêstigje.