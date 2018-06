Net fitte topfavoryt Negerman makket him op foar Mar-athon

De tarieding op de Mar-athon is foar Negerman oant no ta in paad mei hobbels. Hy wit sûnt in jier dat hy lêst hat fan in allergy foar bepaalde soarten iten. Foar him betsjut it dat hy somtiden net yn de 'heechste fersnelling' rinne kin. "In plaats fan 18,5 loop ik dan mar 17. En dat kin dan krekt it ferskil weze tussen winst en ferlies", sa seit de âld-Boalserter.