Leararetekoart eksakte fakken liedt ta problemen

Der driget in tekoart oan leararen foar de eksakte fakken yn it fuortset ûnderwiis. Dy trend is al in skoft oan de gong, mar begjint no ta problemen te lieden, benammen yn de Rânestêd. As der neat dien wurdt, dan liedt de situaasje ta in grut tekoart oan leararen fan eksakte fakken foar de klassen. Dat leit, neffens Wiebe Wieling, skoalbestjoerder fan OSG Piter Jelles, oan de ekonomyske ûntwikkelingen en is al in skoft oan de gong.