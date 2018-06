Soad krityk fan festivalgongers Promised Land

Ferbetterpunten

De wachtrigen by de entree, de bar en de húskes wienen ekstreem lang. Neffens guon festivalgongers stienen se soms wol in oere te wachtsjen op in drankje of in besite oan it húske. Punt fan krityk is ek dat it net mooglik wie om iten te beteljen mei de festivalmuntsjes.

Festivalorganisator Bobby Veenstra fan Promised Land faget de klachten net fan tafel. "It bier en ek oar drinken wie yndie om tsien oere jûns hinne hast op. Wy hawwe doe alles op alles set om noch in leveransier te finen, dy't ús nije foarried leverje koe. Dat is slagge. Al mei al hat der in koarte tiid gjin bier te keap west. Om alve oere jûns rûn de taap wer. It binne ûnfoarsjenne logistike problemen, mar wy hawwe besocht dy fuort ek wer op te lossen. De ferkeap gie better as ferwachte. Folgjend jier dogge wy it better."