Smakket de molke fan ferskillende kij ek oars?

Kooistra rint sels noch net waarm om de molke fan alle kij apart oan konsuminten te leverjen. "It jout in hiele drokte, je moat dat wolle. Foar elke ko moat je der dan in spesjale amer derûnder hâlde. Der binne boeren dy't al húsferkeap fan suvel hawwe en ik tink dat it foar harren better is, want dy hawwe al minsken oer de flier."