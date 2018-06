Fryske sjauffeur is de feilichste fan Nederlân: "Geef elkaar de ruimte"

Der hiene har 1.600 sjauffeurs yn it foar opjûn foar it kampioenskip. Ut in online-test kamen hûndert sjauffeurs dy't yn in heale finale stride moasten foar in plakje yn de finale. It kampioenskip waard organisearre troch in frachtweinmerk en in fersekeringsmaatskippij, mei as doel it tal ûngelokken nei ûnderen te krijen troch sjauffeurs bewust te meitsjen fan feiliger rydgedrach.