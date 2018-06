Fryske waadeilannen leare fan tropyske kollega's

Oplossing fan fier

De konferinsje hat in wittenskiplike grûnslach, en it giet dan ek net om it nimmen fan besluten. It praten en analysearjen fan problemen stiet foarop. Dat betsjut lykwols net dat der gjin stappen makke wurde kinne op de konferinsje, sa fertelt Jouke van Dijk fan de Waadakademy, want miskien hat immen oan de oare kant fan de wrâld wol in idee of oplossing foar in probleem dat hjir ek bestiet. Bestjoerders soene de konferinsje brûke kinne om op in oare wize te sjen nei har eigen eilân of gemeente.