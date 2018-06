Reizgers op it treintrajekt tusken Wolvegea en It Hearrenfean moatte sneintejûn rekken hâlde mei in flinke fertraging. Der hat dêr in ûngelok west. De NS ferwachtet dat de treinen sneintejûn om healwei alven wer neffens tsjinstregeling ride.

De NS set stopbussen yn tusken Wolvegea en It Hearrenfean. Ek ride der snelbussen tusken Stienwyk en Ljouwert.