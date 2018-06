Bern op syk nei wetterlibben yn Ljouwerter Bosk

Mei skepnetten en somtiden sels swimpakken yn de oanslach, binne tsientallen bern snein it Ljouwerter Bosk yn gien op syk nei wetterlibben. Se diene dat op initiatyf fan IVN Natuureducatie. Dizze lanlike feriening organisearret alle jierren in saneamde Slootjesdag. Troch de bern útsykje te litten hokker bisten der yn it wetter sitte, wol it IVN te witten komme hoe't de wetterkwaliteit is.

Se diene dat op 72 ferskate plakken yn it lân en ien derfan wie dus it Ljouwerter Bosk.