Partoer Enno Kingma, Renze Pieter Hiemstra en Hans Wassenaar wint yn Stiens

It partoer fan Enno Kingma, Renze Pieter Hiemstra en Hans Wassenaar kin de earste haadklassekrâns oan de muorre hingje. Yn de finale fan de frije formaasjepartij yn Stiens, waard het partoer fan Bauke Triemstra, Dylan Drent en Hendrik Kootstra mei grut ferskil ferslein. It waard 5-1, 6-4. De tredde priis wie foar it partoer dat sneon de frije formaasje yn Damwâld wûn hie: Marten Bergsma, Pieter Jan Plat en Jan Schurer.

Hans Wassenaar waard útroppen ta kening yn Stiens.