FIDEO: de autocrosser Sjinkie Knegt

De hobby autocross

Knegt docht dit seizoen foar it earst mei, mar winne is noch net realistysk. "Der binne guon by dy dogge dit al tweintich of tritich jier. It is echt in sport, wêr't ûnderfining belangryk is. Ik moat meters meitsje en dan oer in pear jier mar wer ris sjen." By de measte wedstriden dogge sa'n tritich auto's mei oan de klasse wêr't Knegt oan meidocht. De bêste fyftjin ride eltse kear de finale. "It soe moai wêze as ik dat in kear helje. Dan bin ik al bliid."