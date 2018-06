Nij besikersrekôr foar Museum Belvédère

De tentoanstelling Giorgio Morandi hat by museum Belvédere soarge foar in besikersrekôr. Mear as 27.000 minsken hawwe de stillibbens en lânskippen fan de Italiaanske skilder sjoen. Snein wie de lêste dei en it wie opnij tige drok. Minsken kamen fan út it hiele lân nei it museum yn Oranjewâld ta om de skilderijen te sjen.