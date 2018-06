De kuorballers fan Havic B1 út Kollum en De Harkema hawwe sneon de heale finale om de nasjonale titel tsjin PKC B1 mei royale sifers wûn. De Papendrechters waarden nei in rêststân fan 14-5 úteinlik mei 20-14 ferslein. Yn de NK-finale treft Havic no DVO út Bennekom. De hichtepunten en reaksjes op in rychje.