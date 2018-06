FIDEO: 'Tsjek myn sjipkiste'. Is fossylfrij rûnbringen pakketsjes mooglik?

Dizze wike yn Tsjek myn sjipkiste, it meast enerzjysunige telefyzjeprogramma, moatte de trije teams de tsjillen en assen ynstallearje. En dy moatte fansels goed fêstsitte, oars kin Symen de karre net goedkarre. En kinne we aansen mei de sjipkiste op elektromotor fossylfrij pakketsjes útsutelje of is blauwe diesel dochs in better alternatyf?