Nije Polder2Polder-fytsrûte troch polders Himpensermar en Leons

Under de reek fan Ljouwert lizze twa bysûndere polders: de Himpensermarpolder, beheard troch Steatsboskbehear, en de Leonserpolder, beheard troch Natoermonuminten. Beide natoerorganisaasjes wurkje sûnt koart regionaal gear út in mienskiplik kantoar yn Wurdum wei. In fytsrûte fan 43 kilometer dy't beide polders ferbynt en it moaiste sjen lit kwa natoer en kultuerhistoarje, kin dan ek sjoen wurde as in kadootsje oan de mienskip.