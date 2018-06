Famylje Frank Cooper werom yn Akkrum: It's awesome

De famylje fan de âld-Akkrumer Folkert Kuipers, de lettere Frank H. Cooper, is tige ferrast oer it grutte feest yn Akkrum. Dit wykein is it doarp hielendal omtsjoend ta it New York út de 19e iuw, de tiid dat Kuipers emigrearre nei Amerika en in suksesfol sakeman waard.

It grutte warehûs fan Cooper is hielendal neiboud en de Akkrumers hawwe klean oan út dy tiid. It sjocht der prachtich út. Fansels is it meast herkenbere oantinken yn Akkrum it senioaregebou Coopersburg.