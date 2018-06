VV Aengwirden nimt ôfskied fan foar moard feroardiele spiler

Fuotbalklup VV Aengwirden út Tsjalbert hat nei oerlis besletten ôfskied te nimmen fan in foar moard feroardiele spiler. De spiler hat yn 2007 syn eks-freondinne Tessa Klaver fan Donkerbroek om it libben brocht en dêrfoar in finzenisstraf útsitten. VV Aengwirden soe yn de neikompetysje útkomme tsjin VV Stânfries út Appelskea. Meardere spilers fan VV Stânfries koene Tessa Klaver lykwols, en woene dêrom net tsjin de feroardiele man fuotbalje. Beide klups hiene hjir begryp foar. VV Stânfries degradearre hjirtroch. VV Aengwirden promovearre.

Nei oerlis mei de spiler, hat VV Aengwirden no dochs noch besletten dat it better is om fuortendaliks útelkoar te gean.