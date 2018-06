Friezen meitsje gjin yndruk by iepen NK gersbaan

De trije Fryske dielnimmers oan it iepen NK gersbaan yn Loppersum hawwe gjin yndruk meitsje kinnen. Henry van der Steen, Sjoerd Rozenberg en Jarno de Vries bleaune fier fan it poadium. Van der Steen sette de bêste prestaasje del, mei in sechsde plak. Hy pakte dêrtroch tsien punten foar it einklassemint fan it NK. Rozenberg waard sânde en behelle ek tsien punten foar it einklassemint. De Vries foel al yn de earste race út en pakte gjin punten.