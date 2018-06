Nard Brandsma wint ljepperij yn Bûtenpost yn seizoensrekôr

Nard Brandsma hat sneontejûn it fierljeppen yn Bûtenpost wûn. De Warkumer sprong in ôfstân fan 20.28 meter yn syn earste sprong yn de foarronde en wie dêrmei fierwei de sterkste. De 20.28 meter is de bêste prestaasje fan dit seizoen. Yn de finale gie net ien mear oer dy ôfstân hinne. Twad waard Hannes Scherjon fan Noardburgum. Hy sprong, ek yn de foarronde, in ôfstân fan 19.21 meter. Bobby Zwaagman fan Drylts waard tredde yn 18.76 meter.