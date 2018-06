FIDEO: 'New Yorks' warenhûs iepene yn Akkrum

Nei moannen fan tarieding waard sneon yn Akkrum it grutte New Yorkse Warenhûs fan Frank Cooper iepene. De kommende twa wiken stiet it doarp yn it teken fan dizze ferneamde âld doarpsgenoat. Akkrum is foar de gelegenheid weromgien yn de tiid. Nei 1896, doe't Frank Cooper syn echte warenhûs op 6th Avenue yn New York iepene. En sneon wie it de beurt oan de oer-oer-pakesizzer fan Cooper om it 'warenhûs' yn Akkrum te iepenjen. Dêrfoar wie er spesjaal nei Akkrum kaam út de Feriene Steaten wei.