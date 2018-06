It partoer fan Marten Bergsma, Pieter Jan Plat en Jan Schurer hat sneon it haadklasse keatsen frije formaasje yn Damwâld wûn. It trio wie yn de finale mei 5-5 en 6-4 ferrassend te sterk foar it partoer fan Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Tjisse Steenstra.