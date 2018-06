Aldehoustertsjerkhôf yn Ljouwert omtovere ta sânbak foar beachfollybaltoernoai

Der is foar it stedssintrum fan Ljouwert keazen om't de organisaasje op dy wize mear publyk lûke wol. It beachfollybal moat nei de minsken ta, fynt de organisaasje. It dekôr op it Aldehoustertsjerkhôf lient him dêr goed foar.

Earder waard der yn de Eredivisie Beachvolleybaltour spile op in plein foar de stedsskouboarch yn Utrecht en ein dizze moanne is de Martinitoer yn Grins it dekôr.