Kuorbaltalinten Havic troch nei finale

It B1 kuorbalteam fan Havic hat sneon de finale om de lânstitel berikt. It team wie yn Driebergen mei 20-14 royaal te sterk foar PKC B1. Havic hie in fleanende start en kaam mei mar leafst 14-2 foar. Beide ploegen giene mei in rêststân fan 14-5 foar Havic it skoft yn. Nei it skoft hâlde Havic de foarsprong ienfâldich fêst. Nije wike sneon is de finale yn Bennekom tsjin DVO, dat út dat doarp komt en dus in thúswedstriid spilet.