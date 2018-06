Rintje Ritsma lilk oer beslút ta ien reedryd-WK

Ald-reedrider Rintje Ritsma fan De Lemmer is lilk oer it beslút fan reedryduny ISU om fan it seizoen 2020/2021 ôf noch mar ien wrâldkampioenskip yn it jier te hâlden. No binne der alle jierren noch trije WK's: allround, sprint en ôfstannen.

Ritsma reagearret op Twitter as folget: ''Dit moet weer een grootheid in het schaatsen bedacht hebben.'' Hy slút ôf mei #stelletjepannenkoeken.

It beslút is naam op it ISU-kongres yn de Spaanke stêd Sevilla. It is neffens it bestjoer noch net dúdlik hoe't it nije wrâldkampioenskip der krekt út komt te sjen en hokker titels te fertsjinjen binne.