Skriuwer boek oer Redbad kritysk oer film Rêdbâd

Skriuwer Willem Schoorstra is kritysk oer de nije film Rêdbâd, dy't freed yn Amsterdam yn premjêre gien is. Neffens him binne de filmmmakkers ûnterjochte ôfwykt fan de histoaryske feiten oer de legindaryske Fryske kening Redbad, wylst just de histoarje nijssgjirrich genôch is om in moaie film te meitsjen.

Dat de film yn it Ingelsk en Nederlânsk opnaam is en net yn it Frysk, neamt Schoorstra in miste kâns. Hy hat yn it foar mei filmmakker Klaas de Jong kontakt socht, mar dy hat neffens Schoorstra oanjûn net in klear histoarysk ferhaal meitsje te wollen. Schoorstra hat jierrenlyn in boek oer Redbad skreaun, dat wol op histoaryske feiten basearre is.