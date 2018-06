Superfuiken in Waddenzee moeten beeld geven van visstand

Bij Lauwersoog en Schiermonnikoog komen twee grote fuiken. Deze moeten een beeld geven van de visstand in de Waddenzee. Zo'n fuik is 120 meter lang en maximaal 30 meter breed.

De opstelling fan de fuiken is een proef om te kijken of daarmee de wetenschap kan worden geholpen. Momenteel staat er een zo'n fuik, bij Texel. Mede op basis van wat daar al jarenlang wordt gevangen, bestaat de indruk dat het niet goed gaat met de visstand in de Waddenzee.