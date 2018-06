Nije monitorfûken op it Waad

Der komme twa grutte fûken by Lauwerseach en Skiermûntseach om sicht te krijen op de fiskstân op it Waad. Sa'n fûke is 120 meter lang en maksimaal 30 meter breed.

It giet om in proef om te sjen oft de fûken de wittenskip helpe kinne. Op it stuit is der mar ien sa'n fûke by Teksel en mei op basis fan wat dêr al jierren lang fongen wurdt,, bestiet de yndruk dat it net goed giet mei de fisk op it Waad.