Omrop TIP: Ekspedysje Skier

Op fakânsje op Skier

Tweintich sneinen yn it jier wurdt der wurke oan it selsbetrouwen fan de bern en harren takomst perspektyf. Se komme út húshâldingen dy't net in soad jild ha, hawwe krekt in skieding fan de heit en mem efter de rêch of binne bern fan asylsikers. Op fakânsje gean? Dat dogge sy hast nea. De ynwenners fan Skier betochten it plan om harren in bysûndere ûnderfining te jaan: in wykein op it Waadeilân.