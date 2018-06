Foardat Youness Namli yn Zwolle telâne kaam, hat hy twa en in heal jier yn it Abe Lenstra stadion fuotballe. Mar Streppel seach yn de oanfaller foaral in sintrale middenfjilder en hat him sels twa kear brûkt as linksback en dat wylst de skouting by SC Hearrenfean ferskate kearen oanjûn hat Namli oan de rjochterkant te setten. "Hij is veel gevaarlijker op rechts, heeft een goede voorzet en kan met links naar binnen trekken. Maar wij hoorden steeds dat hij niet in de plannen van Streppel voorkwam." Fan technysk direkteur Gerry Hamstra mocht Namli ferline jier fergees fuort. Dy beslissing kostet de klup no miljoenen.

PEC Zwolle seach it talint fan Namli wol en yn Zwolle groeide de Deenske oanfaller yn ien seizoen út ta publykslieveling. By PEC Zwolle krige hy fan trainer John van 't Schip wol in frije rol oan de rjochterkant en wie hy dit seizoen goed foar 7 doelpunten en 7 assists.