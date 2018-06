Topdrokte by it Lanekeatsen yn Harns

De finales fan it Lanekeatsen yn Harns lutsen freedtejûn hûnderten taskôgers. It tradisjonele strjitkeatsen op de Lanen mei in sachte bal bliuwt populêr yn de havenstêd en is foar in soad minsken ien fan de eveneminten fan it jier. It toernoai sette moandei útein en luts alle dagen in protte folk, mei help ek fan it moaie waar.