Reedrydbûn kiest foar ien WK yn it jier, KNSB net bliid

No te folle kampioenen

It Nederlânske reedrydbûn KNSB is net bliid mei it beslút, om't it graach op syn minst twa WK's yn it jier hawwe wol. It idee om ien wrâldkampioenskip te hâlden komt fan de technyske kommisje fan de ISU. It langebaanreedriden soe no te folle kampioenen telle en dat is betiizjend foar it publyk, sa stelt ISU. Ek fan kommersjeel eachpunt út soe it better wêze om de wrâldkampioenskippen te keppeljen.

Yn it seizoen 2019/2020 giet de ISU al werom nei twa titeltoernoaien: it WK ôfstannen en in kombinearre WK sprint en allround. It jier dêrop bliuwt der dan noch ien WK oer.