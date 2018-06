5690 nije fakatueres op mbo-nivo yn in jier tiid

Der binne in soad banen bykaam yn Fryslân, neffens de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Dizze organisaasje hâldt by hoe't mbo'ers it dogge op de arbeidsmerk. Op mbo-nivo binne der 5690 banen yn de provinsje, benammen yn retail, gastfrijens en soarch.