Cambuur bliid mei nije regels foar belofteteams yn Earste difyzje

Ek jonge spilers fan 18 oant en mei 20 jier dy't mear as 18 wedstriden yn it earste spile hawwe, meie net yn de Earste difyzje útkomme.

Neffens Van den Belt meitsje de nije regels, dy't troch de KNVB opsteld binne, de earste difyzje earliker en dus is it in stap foarút. Mar it kin noch hieltyd better. De Cambuur-direktuer fynt dat de leeftiidsgrins noch wol fierder nei ûnderen kin.

Hielendal gjin belofteteams mear

It leafst seach er dat der hielendal gjin belofteteams mear yn de Earste divyzje spylje soenen. Mar hy beseft ek dat dit op dit stuit net reëel is. Der bliuwe dan mar 16 echte profklups oer en út de Twadde difyzje wolle, sa't it no stiet, gjin ploegen promovearje.