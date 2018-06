Iepenloftspullen; de premjêre fan Gabe Skroar

It is healwei tolven as it publyk nei applaus de tribune ferlit. Ien fan de besikers seit dat se ûnder de yndruk is. Fral it momint dat je meikrije dat it Frysk Folksliet ûntstiet. In oare besiker hat net safolle op mei it sjongen. De gedichten út Rimen en Teltsjes binne op muzyk set en binne in reade tried yn de foarstelling. De nûmers binne ek op cd set. Wer in oar kin der dreech ynkomme. "It wie my wat te folle fantasy." En guon fine it krekt wat te lang duorjen. "Fral de twadde helte."

Ferbine de ferhalen, binne it de feesten of is it de dea? Al mei al hawwe se it foar de kiezzen krigen, de Halbertsmas. Mar wat hawwe se ús wat neilitten; it Fries Museum, it Frysk Folksliet én Gabe Skroar.