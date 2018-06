Learlingen Simon Vestdijk yn Harns romje strân op

Inisjatyf Marleen Jorritsma

De opromaksje yn Harns is in inisjatyf fan Marleen Jorritsma. Sy is learling oan de Vestdijk-skoalle en wie ferline jier te gast by de Feriene Naasjes yn New York foar in grutte konferinsje mei jongerein fan oer de hiele wrâld, dy't yn Wrâlderfgoedgebieten by see wenje. Marleen is opgroeid op Skylge en fynt it tige wichtich dat der omtinken komt foar it probleem fan de plestik sop en oare fersmoarging.

Mei har skoalle hat se dat freedtemoarn dien. Se hopet dat it har kollegalearlingen en oare jongerein bewust makket fan it probleem. De Waadferiening fynt it fan grut belang dat jongerein belutsen wurdt by de takomst fan it Waad en is bliid mei it inisjatyf fan Marleen.